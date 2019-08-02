شاهدوا.. طريقة رقص زوج فرح الهادي تثير الجدل والانتقادات اللاذعة واتهامه بالسكر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وظهر فيه عقيل الرئيسي زوج الفنانة فرح الهادي وهو يرقص في احد الاماكن السياحية.

وسمع في المقطع المصور صوت الأخيرة وهي تقوم بتسجيله، فيما يجلس زوجها على كرسي ويرقص على موسيقى أغنية “ياالبرتقالة” بطريقة أثارت الكثير من الجدل.

وانطلقت على إثر ذلك موجة واسعة من التعليقات حيث تعرض عقيل لانتقادات لاذعة واتهمه بعض المتابعين بالسكر.

ونشر الفيديو عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 30 ألف متابعة في وقت قصير.

ويشار إلى أن الهادي أشعلت المواقع في وقت سابق، بعدما أعلنت أنها تمضي إجازة برفقته، مستعرضة حالة الترف التي يعيشانها حيث كشفت أنه حجز مطعماً وجزيرة لميضيا فيهما الوقت بمفردهما.