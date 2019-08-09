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شاهدوا طفلة تبكي بسبب لطيفة.. والأخيرة تعتذر منها

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latifa tu

لطيفة

تلقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيه طفلة، كانت سجلته الأخيرة تخبرها فيها ‏بمدى حبها لها، وكيف كانت متألقة بحفلها في قرطاج الذي أحيته في الـ19 من الشهر الماضي، الذي حاولت أن تراها فيه وتسلم عليها، إلا أنه لم يُسمح لها بذلك، وقد ظهرت ‏الطفلة متأثرة بالبكاء وهي تروي كيف عادت إلى منزلها حزينة لهذا السبب.
وعلّقت لطيفة على الفيديو بالقول:”أنا ‏وصلي الفيديو ده من أحد المعجبين، أتمني إنها تتواصل معايا هذه البنوته الجميلة”.‏
وتابعت: “أنا آسفة إذا مقدرتش تشوفني في قرطاج، ياريت تبعتلي إمكانية إن أقدر أتواصل معاها تبعتلي علي إنستجرام أو فيس بوك حتي ‏أشوفها قريبًا”.‏

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