شاهدوا.. طفلة تنهار من البكاء بعدما علمت بمرض ريهام سعيد

شاركت الإعلامية ​ريهام سعيد​ متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه طفلة منهارة من البكاء، وتعبر عن حزنها وقلقها من مرضها، خصوصا وأنها تعتمد على ريهام في استكمال علاجها.



وقالت الطفلة في الفيديو: “ألف سلامة عليكي يا ماما ريهام أول ماعرفت كنت هموت مش بتقولي خليكوا أقويا.. خليكي أنتي قوية وقومي، خليكي قوية علشان تعالجينا.. أنا عايزة أتعالج قلبي وجعني وخايفة أموت علشان خاطري قومي بالسلامة، أنا كل شوية أقول يارب أشفيها”.

بدورها علقت ريهام سعيد قائلة: “والله راجعة إن شاء الله بإذن الله ماتخافيش وربنا اللي بيشفي وهايشفيكوا وهايشفيني”.

يذكر أن “ريهام” أصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء على الميكروب.