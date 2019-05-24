شاهدوا.. طلاب يغنّون “يا بتفكر يا بتحس” ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، وهي شارة مسلسل “خمسة ونص”، بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب.
ولا شك في أن هذه الأغنية لاقت ضجة واسعة بين المحبين، ويحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـ “سوشيل ميديا”.
من داخل المدرسة 🇱🇧😜
التتر والمسلسل قتتتتتتل 😍❤️ #يا_بتفكر_يا_بتحس #خمسة_ونص #شيرين #نادين_نسيب_نجيم @sherine @nadinenjeim pic.twitter.com/rYT90uI0Q5
— Cynthia🌻 (@sflowers550) ٢٣ مايو ٢٠١٩