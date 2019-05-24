شاهدوا.. طلاب يغنّون “يا بتفكر يا بتحس” ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، وهي شارة مسلسل “​خمسة ونص​”، بصوت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.

ولا شك في أن هذه الأغنية لاقت ضجة واسعة بين المحبين، ويحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـ “سوشيل ميديا”.