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شاهدوا.. طلاب يغنّون “يا بتفكر يا بتحس” ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

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شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، وهي شارة مسلسل “​خمسة ونص​”، بصوت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.

ولا شك في أن هذه الأغنية لاقت ضجة واسعة بين المحبين، ويحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـ “سوشيل ميديا”.

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