شاهدوا طمس صورة داليا مبارك في شوارع جدّة.. والشّركة المسؤولة تلتزمُ الصّمت!

أبدت الفنانة السّعوديّة، داليا مبارك، غضبها الشّديد من الفيديو، الذي تمّ تداوله أمس، ويظهر فيه أحد الإعلانات عن حفلها القادم، وقد تمّ طمس صورتها في تصرُّف، وصف بالغريب من الشّركة المسؤولة عن الإعلانات، في شوارع جدّة.

وأفادت مصادر مقرّبه من داليا وفقًا لـ”فوشيا”، أنّها حاولت التّواصل مع أحد المسؤولين، لمعرفة السّبب، واصفة المنظر بغير اللائق، والمنافي للعرف الفنّيّ، الذي تسير عليه المملكة في الفعّاليّات، والمهرجانات المُقامة داخلها.



وقد طالب عدد كبير من معجبي داليا مبارك، بإعلان انسحابها من الحفل، اعتراضًا على هذا التّصرّف الغريب، مؤكّدين، بأنّها الفنّانة الوحيدة التي طمست صورتها دون غيرها.

كما تعاطف الكثيرون مع الفنانة الخلوقه، معتبرين ما قامت به الشّركة، هو تصرّف فرديّ، وجهل من أحد المنفّذين للإعلانات، مطالبين الشّركة المُعلنه، بسرعة الإيضاح، وسحب الإعلانات.

يُشار، إلى أنّ داليا مبارك، ستقيم حفلاً غنائيًا، بجانب الفنان ماجد المهندس، يوم الجمعة المُقبل، وهو آخر حفل ضمن فعّاليّات “موسم جدّة”.