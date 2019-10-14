شاهدوا ظافر العابدين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

قام الفنان التونسي ​ظافر العابدين​ بالإدلاء بصوته لاختيار رئيس جمهورية جديدة لتونس ونفى العابدين دعمه لأي من المرشحين المتنافسين وهما رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي ومنافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد وذلك عبر مقطع فيديو خاطب فيه مواطنيه بشكل مباشر.

وأكد الممثل التونسي الذي يعرض له حالياً مسلسل عروس بيروت على قناة الـ lbc بأن له اختياره الخاص في هذا الموضوع ويفضل الاحتفاظ به لنفسه وأنه لا يريد أن يكون له علاقة في التأثير على المصوّتين، ثم ما لبث أن نشر صورة له من لندن بدا على إصبعه الحبر الخاص بأداء الأصوات كدليل على أنه قام بواجبه في التصويت من مكان إقامته.

ورد على صور تم تداولها من طرف مؤيدي أحد المرشحين نافياً أي علاقة له بها ومعتبراً أنها مفبركة.

وانتهى مساء اليوم الأحد التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عملية الفرز، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في غضون يومين. وأدلى الناخبون التونسيون الأحد بأصواتهم للاختيار ما بين المرشحين نبيل القروي ومنافسه قيس سعيّد إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.