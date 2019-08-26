شاهدوا.. ظهور محمد رمضان نصف عار وسوء تنظيم حفله يعرضانه لانتقادات

تعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ للعديد من الانتقادات خصوصاً من جمهوره الذين استاء عدد منهم مما اعتبروه سوء تنظيم في حفله، حيث تدافع عدد كبير من الحضور المتواجد في الحفل الذي أحياه ليلة الجمعة الماضية والذي احتشد فيه ما يقارب الـ150 ألفاً كما اشتكوا من قيام حراسه بتفريق الذين صعدوا إلى المسرح لأخذ صور معه بالقوة ما أدى إلى توقفه عن الغناء لمرات عديدة فضلاً عن أن معظم الفقرات كانت “بلاي باك” وأن الحفل كان عبارة عن استعراض، إضافة الى انه لا يمكن اعتباره الاقوى لأن حفلات الفنان المصري عمرو دياب وأيضا حكيم كانت الأكبر والأضخم ولا يمكن مقارنتهما لناحية العدد والتنظيم مع حفل رمضان، كما أن ظهوره بقميص أسود شفاف وما يشبه الروب على صدر عار ثم ظهوره بشراشيب ذهبية فقط لم تغط صدره، أدخلاه في مأزق حيث كان تعهد بالالتزام بشروط النقابة التي منحته ترخيصاً لإقامة الحفل وهي احترام الآداب العامة وعدم الظهور نصف عار الأمر الذي لم ينفذه رمضان،فجاءت إطلالاته تبرز تفاصيل جسمه.