شاهدوا.. عابد فهد وزوجته زينة يازجي يحتفلان بعيد زواجهما السابع عشر

احتفل الممثل السوري عابد فهد بعيد زواجه السابع عشر من الإعلامية زينة يازجي، في 8 كانون الاول/ديسمبر .
ونشر عابد صورًا تجمعه بزوجته، واولادهما تيم وليونا مع قالب حلوى مكتوب عليه “عيد زواج سعيد”، عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بكلمات معبرة: “حب وإخلاص واحترام ونجاح، زينة وليونا وتيم، ونشكر الله، عيد زواج”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
حب واخلاص واحترام ونجاح. زينة وليونا وتيم ونشكر الله @zeinayazigiofficial #عيد_زواج #زينة_يازجي #عابد_فهد
من جهة اخرى يشارك عابد فهد في مسلسل “هوس” الى جانب الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
صاروا ١٧ سنة… دايما و دوما بحبك… و عيدا كمان 🎵🎶 ضلك عيد يا عابد، بالإذن من فيروز🎵🎶💓💕 كل سنة بكون احتفالنا مهرجان، هي السنة صادف مع مهرجان الأفلام القصيرة الذي أقيم بالجامعة الأميركية بدبي من تنظيم كلية محمد بن راشد للإعلام و شراكة مع أم بي سي، و علت موسيقى ميشيل فاضل الرائعة لتملأ الأجواء فرحاً و فناً و قلوبنا حباً @abed.fahed #عيد_زواج #عابد_فهد #زينة_يازجي #مهرجان_الأفلام_القصيرة @audubai @mbcgrouppr @mbc1 @michel_fadel_official @alimouinjaber