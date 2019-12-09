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شاهدوا.. عابد فهد وزوجته زينة يازجي يحتفلان بعيد زواجهما السابع عشر

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abed fahed zeina yazigiiii

عابد فهد وزوجته زينة يازجي

احتفل الممثل السوري ​عابد فهد​ بعيد زواجه السابع عشر من الإعلامية زينة يازجي، في 8 كانون الاول/ديسمبر .

ونشر عابد صورًا تجمعه بزوجته، واولادهما تيم وليونا مع قالب حلوى مكتوب عليه “عيد زواج سعيد”، عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بكلمات معبرة: “حب وإخلاص واحترام ونجاح، زينة وليونا وتيم، ونشكر الله، عيد زواج”.

 

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حب واخلاص واحترام ونجاح. زينة وليونا وتيم ونشكر الله @zeinayazigiofficial #عيد_زواج #زينة_يازجي #عابد_فهد

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من جهة اخرى يشارك عابد فهد في مسلسل “هوس” الى جانب الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

 

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صاروا ١٧ سنة… دايما و دوما بحبك… و عيدا كمان 🎵🎶 ضلك عيد يا عابد، بالإذن من فيروز🎵🎶💓💕 كل سنة بكون احتفالنا مهرجان، هي السنة صادف مع مهرجان الأفلام القصيرة الذي أقيم بالجامعة الأميركية بدبي من تنظيم كلية محمد بن راشد للإعلام و شراكة مع أم بي سي، و علت موسيقى ميشيل فاضل الرائعة لتملأ الأجواء فرحاً و فناً و قلوبنا حباً @abed.fahed #عيد_زواج #عابد_فهد #زينة_يازجي #مهرجان_الأفلام_القصيرة @audubai @mbcgrouppr @mbc1 @michel_fadel_official @alimouinjaber

A post shared by Zeina Yazigi (@zeinayazigiofficial) on


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