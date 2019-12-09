شاهدوا.. عابد فهد وزوجته زينة يازجي يحتفلان بعيد زواجهما السابع عشر

احتفل الممثل السوري ​عابد فهد​ بعيد زواجه السابع عشر من الإعلامية زينة يازجي، في 8 كانون الاول/ديسمبر .

ونشر عابد صورًا تجمعه بزوجته، واولادهما تيم وليونا مع قالب حلوى مكتوب عليه “عيد زواج سعيد”، عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بكلمات معبرة: “حب وإخلاص واحترام ونجاح، زينة وليونا وتيم، ونشكر الله، عيد زواج”.

من جهة اخرى يشارك عابد فهد في مسلسل “هوس” الى جانب الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.



