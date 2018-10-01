شاهدوا عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو لعارضة الأزياء السورية رلى منصور والتي تشبه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تظهر فيها وهي تقلد الأخيرة بحركاتها الامر الذي عرضها لهجوم من قبل الجمهمور الذي انقسم، واعتبر جزء منه انها لا تشبه هيفاء بل تعمد فقط الى تقليدها.

إلا ان الإنتقادات لم تمنع منصور من ان تزاول نشاطها على مواقع التواصل وتشارك المزيد من الصور، خصوصًا أنها شاركت أخيراً في فيديو كليب الفنان رضا “مش مصدق حالي”، وبرهنت أنها تستطيع دخول عالم الفن الذي تسعى له بالطريقة التي تريدها.

