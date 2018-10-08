شاهدوا عارض محرج يصيب فاروق الفيشاوي أمام الكاميرات.. “سأتبول على نفسي”

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفاً للفنان المصري فاروق الفيشاوي، التقط أثناء حضور الممثل القدير فعاليات الدورة 34 لمهرجان الاسكدنرية مؤخراً.

وبدا الفيشاوي فيه وهو يحاول تفادي أسئلة الصحافيين الذين تجمعوا حوله. ولم يتردد في إعلان رغبته الشديدة في الدخول إلى المرحاض.

وقال: “يا عمي حفرفر على روحي والله”، وهو ما أضحك الجميع.

يشار إلى أن الفيشاوي أشعل المواقع بعدما أعلن في افتتاح المهرجان نفسه أنه يعاني من مرض السرطان.

وقد تضامن معه عدد كبير جداً من النجوم والمتابعين. وكان من أبرز هؤلاء النجمة إلهام شاهين التي قدمت له الدعم من خلال قيامها برحلة بحرية معه ومع بعض الأصدقاء المقربين على أحد اليخوت في الإسكندرية.

واللافت كان ظهور الفيشاوي في مقطع فيديو أوصى خلاله ابنه الفنان أحمد بمتابعة العمل على فيلم عن المطران كابوشي.