شاهدوا عبدالله بالخير يرد على فيديو الفتاة المنقبة التي قفزت عليه

نشر الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يوضح حقيقة الحادثة التي ظهر فيها وهو يغني على المسرح وتقفز عليه فتاة منقبة، حيث كشف الفنان أن الحادثة غير حقيقية وكتب:” “الأغنية ليلاة ماليلاة. أغنيتي. واللي لابس الأحمر ممثل ويقلدني وكل الناس اعتقدوا إني أنا. وأنا اللي في اللقطة مش أنا”.

وتابع: “أنا حبيت اللقطة عجبتني. وشكراً للحبايب الممثلين في مسرحية “قروش” البيت اللي قلدوني. قدروا يخلون الناس يظنون إني أنا. وانتشر الفيديو كثير. وأنا مش أنا معشكرومحبة وفوقهم بوسة بالخيرية”.