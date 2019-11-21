شاهدوا.. عبير صبري بإطلالة غريبة هوت شورت تحت بنطلون شفاف في مهرجان القاهرة السينمائي

حضرت الفنانة المصرية عبير صبري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، برفقة زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.

عبير أطلت في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الروز و بلوزة بصيحة الكتف الواحد، وبنطال فضي مطرز شفاف ببطانة قصيرة.

جمهور الفنانة المصرية وصفوا إطلالتها بالغريبة وغير المفهومة، حيث تسائلوا إن كانت ترتدي جامبسوت أم بنطلون وبلوزة.

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.