شاهدوا علي الديك: ‘أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة’!.. يلعن أبو هالحالة

“إنتهى الفنان السوري علي الديك من تصوير كليب أغنيته الجديدة “طفران” تحت إدارة المخرج اللبناني أحمد المنجد في مدينة طرابس شمال لبنان”.

وفي التفاصيل، فقد كشف علي الديك عن كلمات الأغنية التي تقول:

“طفران وعايف حالي وعم بتفركش بخيالي

مديون وضهري مكسور وكل تيابي من البالة

عندي بالضيعة خربوش بشرشف ومخدة مفروش

وما في بجيبي عشر قروش ومرقع فردة بنطالي

طفران وعايف حالي يلعن أبو هالحالة”.

ولفت إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر عزيز صالح وألحان علي الديك وشقيقه الفنان حسين الديك، مشيراً الى أنّها تتحدث عن أوجاع الناس وحال المجتمع الذي نعيش فيه.