شاهدوا عمرو دياب يتسبب بأزمة في الأردن بعد غيابه لعامين.. والسبب!

تسبب الفنان المصري ​عمرو دياب​ بأزمة حقيقية في ​الأردن​، بسبب حفله الكبير الذي أحياه الجمعة، على ضفاف ​خليج العقبة​، وذلك بعد غيابه لعامين.

وأكدت تقارير صحفية أدرنية أن الحفل تسبب في إرتفاع نسبة الإشغالات الفندقية في المدينة، مما أدى إلى عدم وجود غرف في أغلب الفنادق هناك، وهو ما أثر على حجز أماكن وغرف لنسبة كبيرة من زوار المدينة.

كما ذكرت التقارير أن نسبة الإشغال الفندقي في العقبة، إرتفعت خلال الأيام الماضية لتصل الى 95 بالمئة، تزامناً مع إقامة الحفل كأسلوب غير تقليدي للتسويق.

وأكدت أن الحركة التجارية في المدينة تشهد نشاطاً ملموساً، من قبل القادمين لحضور الحفل من عدة دول عربية، من سوريا وفلسطين، إضافة الى الأردنيين الذين يتابعون أعمال دياب.