شاهدوا.. عمرو دياب يظهر من دون دبلة دينا الشربيني في حفل مصر

ظهر الفنان المصري عمرو دياب الليلة خلال حفل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من دون دبلة الزواج من الممثلة المصرية دينا الشربيني، معوضًا عنها بخاتم في يده اليسرى، ليثير حالة كبيرة من الجدل والبلبلة بين الحضور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن سبب ظهوره من دون الدبلة، وعن طبيعة علاقته الآن مع دينا الشربيني على الرغم من زيارة عمرو دياب لها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد بعنوان “زي الشمس” والمتوقع عرضه في رمضان المقبل.

من جانبه حرص دياب على إرضاء الآلاف من جمهوره بباقة من أجمل أغنياته منها “الليلة “،”قمرين” ،”ده لو اتساب”، “برج الحوت”،”يتعلموا”، “حبيبي يانور العين”، “باين حبيت” وغيرها استمر الحفل على مدار ساعتين.