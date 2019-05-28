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شاهدوا عمرو دياب يمازج الحضور ويثير جدلاً واسعاً في مصر: “تملي معاك” أغنية دينية

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عمرو دياب

اثار الفنان المصري ​عمرو دياب​ جدلاً واسعاً في مصر بسبب تصريحه اثناء حفله الذي أحياه لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى في مصر، بمناسبة حصولها على اعتماد من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في منطقة الأهرامات في مصر.

واثناء الحفل وجه دياب كلمة للحضور حيث اشار الى انه وافق على إحيائه نظراً لأهميته رغم أنه توقف عن إحياء الحفلات في شهر رمضان منذ سنوات.

واشار دياب الحضور الى انه سيقدم في الحفل العديد من الأدعية الدينية التي تتناسب مع الشهر الفضيل، ومازح الحضور حيث قال: أغنية “تملي معاك” تعتبر أغنية دينية” وأشار إلى السماء لتوضيح معنى الكلمة.

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