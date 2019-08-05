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شاهدوا.. عنود الحربي تشن هجوما حادا على الرجال

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وجهت الإعلامية عنود الحربي، هجومًا حادًا على معشر الرجال بشكل كامل، متهمة أياهم بالتحكم في النساء وسط تضحياتهن.
ونشرت عنود الحربي مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” وهي تقود سيارتها، قائلة ” بكل اختصار يا معشر الرجال رفقًا بينا.. إحنا إذا حبينا نبيع كل شيء عشانكم ” .

وأضافت ” ما يصير تقصرون في أشياء وتطلعوننا إحنا غلطانين.. كيف يصير هذا.. وليش ما تعترفون بغلطكم.. أنا قاعدة أنفخ في قربة مخرومة.. يعني مهما أقول ما تتغيرون ” .
واعتقد بعض المتابعين أنها تخص شخص بعينه دون ذكر اسمه، موجهين اللوم لها بظلم الرجال فمنهم الجيد والسيء ولا يمكن التعميم.

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