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شاهدوا.. غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب فستانها المكشوف من منطقة الصدر!

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تعرضت الفنانة غادة عادل خلال الساعات الماضية لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة ضمن مشاركتها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة وإرتدت فستاناً أزرق مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر .

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا إطلالة غادة عادل بالأكثر إثارة وجرأة بالمهرجان، بينما دافع عنها البعض الآخر عنها، وأكدوا أن اجواء المهرجان تتناسب مع هذه النوعية من الفساتين الجريئة .

يشارك في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي نخبة من النجوم، منهم درة ومنى زكي وليلى علوي وهنا شيحة وأروى جودة وهند صبري وبوسي شلبي وكندة علوش .

ghada adel


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