شاهدوا غادة عبدالرازق تكشف سبب تصرفاتها الجريئة.. طالما مابضرش حد فخلاص

حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على فقرة “B my Guest”، ضمن برنامج “عرب وود”، المذاع على قناة “روتانا سينما” الفضائية، حيث تحدثت عن تصرفاتها بجرأة، لافتة إلى أنها امرأة تفضل التعامل على طبيعتها، وأنها طالما لم تؤذِ أحدًا بكلماتها فليس هناك أي مشكلة من تحدثها بصراحة.

وقالت: “أنا ست بتكلم بطبيعتي اللي في قلبي على لساني طالما مابضرش حد فخلاص؛ عمري ما أذيت حد بالكلام؛ ولو عملت حاجة زي دي بتبقى فالتة غصب عني، وبرجع اتأسف عليها”.

يذكر أن غادة عبد الرازق تستعد لتصوير فيلمها الجديد “حفلة 9″، بصحبة عدد من الفنانين من بينهم: كمال أبو رية وأحمد وفيق ونهال عنبر كما يشارك منتج ومخرج الفيلم عبد المنعم ربيع، بالتمثيل فيه، ولم تفصح غادة عبدالرازق عن تفاصيل الفيلم مكتفية بقولها: “أحداث الفيلم غامضة”.

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “سلطانة المعز”، لتواصل تواجدها السنوي في دراما رمضان بعد أن تواجدت طوال الأعوام الماضية بعمل درامي كان آخرها العام الماضي بمسلسل “حكاية مُرة”.