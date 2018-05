.. مشهد بيكسر القلب للمبدعة #غادة_عبدالرزاق من مسلسلها الرمضاني #ضد_مجهول هيك مشهد بيحتاج قدرات تمثيلية واخراجية عالية لدرجة انهم يقدروا ينفذوا المشهد نسخ لصق عن مشهد من مسلسل ( شكر ) التركي والشهير احييكم عالابداع رشو الملح سبع مرات 💕💕 #يحيى_جان #yehia_gan

A post shared by Yehia Gan Official (@yehia_gan) on May 22, 2018 at 7:17pm PDT