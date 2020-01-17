شاهدوا.. غمزة صبا مبارك لتيم حسن تخطف الأنظار

خطفة غمزة النجمة الأردنية صبا مبارك للنجم السوري تيم حسن الأنظار، على هامش حضورهما حفل إطلاق “مجموعة MBC” عن “شاهِد – Shahid” الجديد، لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD)، في “دار دبي للأوبرا – Dubai Opera”.

وخلال مرور حسن على السجادة الحمراء امام مبارك لم يتمكنا من السلام على بعضيهما، فعاجلت صبا بغمز تيم. وأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتداوله بشكل واسع.

واختارت الأخيرة في ظهورها الشعر القصير. وأثارت إعجاب الكثيرين باختيارها اللون الأحمر عنواناً لإطلالتها الكاملة في هذا الحفل.

وأُقيم حفل الإطلاق بحضور كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم”، عضو مجلس دبي، رئيس “اللجنة الأولمبية الوطنية”، رئيس “مجلس دبي للإعلام”؛ ومعالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة؛ ورئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد آل ابراهيم؛ والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي؛ وحشد من الضيوف والوجوه العامة؛ والرؤساء التنفيذيين؛ وشركاء الأعمال؛ وأبرز نجمات ونجوم الأعمال المعروضة؛ إلى أهل الصحافة والإعلام… فيما أضاء شعار “شاهِد” الجديد “برج خليفة”، مُبهراً الحاضرين والمشاهدين على وقع: “هذا وقتنا”!