شاهدوا فاشينيستا سعودية تحدث ضجة بما قالته عن جمالها بعد نزع الحجاب

صدمت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم متابعيها بتصريح لها عن جمالها في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتوجهت إلى هؤلاء بالقول إنها حالياً تبهرهم بجمالها متسائلة عما قد تصبح عليه الحال في حال أزالت الحجاب.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة وعرّض الفاشينيستا لموجة واسعة من الانتقادات. وأشار بعضهم إلى أنها لا ترتدي الحجاب بالطريقة الصحيحة فيما انتقد آخرون رغبتها في إزالته واتهمها الكثيرون بالغرور.

ويشار إلى أن البراهيم كانت أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ردت على متابع طلب الزواج منها بالقول إن مهرها يصل إلى مليون ريال.

وعلقت على هذا أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv.

وقالت إنه ليس غريباً أن تطلب مهراً قيمته مليون ريال، مضيفة : “كيفي لو أطلب بعد مليون دولار” معتبرة أن هذا حق لها.