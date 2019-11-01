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شاهدوا فرح الهادي بفستان غريب جداً وتتعرض للتنمر القاسي.. وممثلة خليجية تعرضها للسخرية

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نشرت الفنانة الكويتية آلاء الهندي، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو ظهرت فيه الفنانة فرح الهادي وأحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وبدت الأخيرة وهي تجلس مرتدية فستاناً باللون الأخضر وسمع صوت الهندي وهي تسخر من إطلالتها.

واحدث ذلك ضجة كبيرة في أوساط متابعي أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق أكثر من 13 ألف مشاهدة.

وسخر الكثير من المتابعين من إطلالة فرح وأعربوا عن استغرابهم هذا الخيار وعرضوها للتنمر القاسي.

ويشار إلى أن الممثلة تعرضت للانتقاد في وقت سابق من خلال فقرة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

وتم التعليق على إحدى إطلالاتها التي اعتبرت “غير موفقة” بسبب عدم تنسيق القطع والألوان.

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