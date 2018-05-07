شاهدوا فرح الهادي تُعرٍب عن غيرتها من الأخوات كارداشيان.. وتنعتهنّ بالكافرات

تداول رواد ومتابعوا مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية ​فرح الهادي​ وهي تتحدث عن الأخوات ​كارداشيان​، حيث أعلابت عن غيرتها من طريقة عيشهنّ لتنعتهم في نهاية الفيديو بالكافرات.

وظهرت الهادي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التوصل الإجتماعي وهي داخل السيارة وقالت:” أنا قررت أدلع نفسي وأعيش مثل حياة الكارداشيانز.. أحس ما يتعبون في حياتهم.. ما يتعبون.. لديهم أشخاص يرتبون جدولهم.. لا يستيقظون على المنبه.. قهوتهم جاهزة وأكلهم جاهز والبيت نظيف ومرتب”.

وأضافت:” وهناك من يختار لهم الملابس ويصفف شعرهم ويضع لهن المكياج.. هم فقط يجلسون مرتاحين.. ما يتعبون.. ولكن أنا قبل ما أنام أسوي جدولي وأرتب البيت.. وأقوم من النوم أفكر في ارتداء الملابس وأضع المكياج.. كما أكره العناية بشعري”.

وأكملت كاشفةً عن غيرتها منهنّ مؤكدة أنها تحتاج مثلهن لفريق كامل يعتني بها، وطلبت من الله أن يعوضها في الجنة، لتختم حديثها بنعتهنّ بالكافرات.