شاهدوا فضيحة بطل “اشرح ايها البحر الأسود” وهو تحت تأثير الكحول

أثار النجم التركي ​اولاش تونا​ جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ ان عدسات مصوري البابارتزي إلتقطت له صورة تظهر وقوفه على سيارة وهو تحت تأثير الكحول، وذلك في احدى مناطق تركيا وتدعى جيهانغير، وتناقلت الصحافة التركية هذه الصورة بشكل كبير ولغاية الآن لم يعلّق أولاش على هذا الخبر.

وكان قد أجرى برنامج “الصفحة الثانية” مؤخرا إستطلاعاً شارك فيه أكثر من 120 ألف شخص موضوعه الرجل الأكثر وسامة في تركيا.

وجاءت النتائج مفاجئة، وفاز الممثل اولاش تونا بطل مسلسل “​اشرح أيها البحر الاسود​” بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة الثانية اكين اكينوزو بطل مسلسل “زهرة الثالوث”، وجاء بالمرتبة الثالثة بشكل مفاجئ بوراك اوزجيفيت.