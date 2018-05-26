شاهدوا.. فنانة تزغرد بعد معرفتها بخبر مصالحة أحلام ونوال الكويتية.. خمنوا من هي!

ضجّت بالأمس وسائل التواصل والأخبار الفنية بمصالحة الفنانتين ​أحلام​ و​نوال الكويتية​، والذي كان واحداً من أشهر الخلافات الفنية التي تشهدها الساحة.



وقد عبّر الكثير من المتابعين عن فرحتهم بهذه المصالحة، كان من بينهم ​الفنانة الكويتية أبرار​، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أبدت فيه أولاً إستغرابها للموضوع لتتابع مبدية رأيها بالفنانتين قائلةً:” نوال صوتها أحساس وأحلام تعبت على نفسها. أنا أحب أحلام كما أحب نوال، وكل واحدة منهما عملاقة في الفن، وأكره الناس التي تقول نوال وبس أو أحلام وبس، لأنهما تعبتا كثيراً”.

وختمت مباركةً لهم قبل أن تزغرد من شدة فرحتها.