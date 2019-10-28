شاهدوا.. فنانة تعتصم بالمايوه في المظاهرات اللبنانية للفت انظار الاعلام الاجنبي!

ألقت النجمة اللبنانية مادلين طبر خطابا على منصة المتظاهرين في لبنان، حذرت فيه من المندسين والأغراب داخل المظاهرات اللبنانية.

وقالت مادلين علي المنصة إنها حضرت من مصر إلى لبنان للمشاركة في المظاهرات لأنه لابد ألا يعيش الشباب الصعاب التي عاشها جيلها من قبل وأن الأجيال الجديدة من الشباب تستحق الأفضل.

وتبين انها سعت الى النزول الى ساحة ساسين والاعتصام مع عدد من الفتيات بالمايوه وذلك بهدف لفت انظار الاعلام الاجنبي، الا ان العديد من الأصدقاء اقنعوها بالعدول عن الفكرة، فإنكفأت عنها.

وطالبت مادلين طبر بضرورة إفراز قيادات شابة من المتظاهرين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة هي الأصعب وأن لابد من إفراز قيادات شابة من بين الشباب المتظاهرين.

وقالت مادلين في فيديو أنها باقية إلي جوار المتظاهرين وأنه اذا كان المسئولين يعاندون فالمتظاهرين أكثر عندا ولن يتخلوا عن مطالبهم موجه كلمة للمسئولين، حيث قالت احترموا حالكم عيب دي إرادة شعب ماتخافوا علي الفراغ الدستوري في غيركم ولبنان راح يبقي”.

وحول دور الفن في مثل هذه الأحداث قالت مادلين: “الفن لا ينفصل عن نبض الشارع، والفنانون ليسوا منفصلين عن الواقع، لذلك تفاعلت مع الأحداث بتلقائية ودون أي مصلحة أو حتى التفكير في أي عواقب”.

وأكدت أنها ليست ناشطة سياسية، وإنما فنانة ومواطنة لبنانية بجدارة، كما أنها تَعُد نفسها أيضا مواطنة مصرية بحكم إقامتها، لذلك شاركت أيضا في ثورتي 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 و30 يونيو/حزيران عام 2013.