شاهدوا.. فنانة عالمية تلقى حتفها في المكان نفسه الذي توفي فيه والدها

توفيت الفنانة الأميركیة ​كايلي راي ھاريس​ عن عمر ناھز 30 عاماً، بحادث سیارة في ​نیو مكسیكو​، متأثرة بجروحھا الخطیرة.

وكانت هاريس في طريقھا لتقديم فقرة غنائیة ضمن فعالیات مھرجان موسیقي في “تاوس”، وبحسب تقارير الشرطة فإنّ الخمر كان عاملاً رئیسیاً بوفاتھا.

واللافت أن هاريس تحدّثت نشرت قبل ساعات من وفاتها، عن وفاة والدها وبعض أفراد عائلتھا في نفس المكان، الذي قضت فیه، قائلة: “أحب ھذا المھرجان، ولأولئك منكم الذين لا يعرفون، فإن أجدادي يعیشون ھنا ولا يزال عمي يعیش ھنا، ولكن جمیع أقاربي ماتوا ھنا ومنھم والدي”.