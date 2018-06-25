شاهدوا.. فنانة عربية تتزوج للمرة الرابعة؟.. خمنوا من هي!

تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو اشاروا الى أنه من إحتفال الممثلة الكويتية ​أبرار​ بزواجها الجديد، حيث سبق لها وأن تزوجت عدة مرات ولم يكتب لزيجاتها النجاح.



الممثلة أبرار بدت في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص بخجل برفقة رجل يمسك بيدها، في وقت لم يصدر عنها أي بيان أو تصريح يؤكد أن ينفي ما جاء في الفيديو.

يذكر أن أبرار كانت قد أثارت الجدل قبل أيام من خلال مهاجمتها وإنتقادها للمرأة الخليجية على إعتبار أنها تهمل نفسها عندما تكبر، مما يبرر بحسب رأيها خيانة زوجها لها.