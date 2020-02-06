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شاهدوا.. فنانة كويتية تدافع عن القُبل في أعمالها الجريئة

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دافعت الفنانة الكويتية ​شروق أمين​ عن لوحاتها التي تحتوي على مواضيع جريئة، مشيرة إلى أنه يتم السماح للأطفال بمشاهدة الأفلام العنيفة، فيما تُمنع القُبل.
وإعتبرت أمين في مقابلة ببرنامج “ع السيف”، والذي يعرض على قناة atv، أن اللوحة التي أثارت الجدل وتتضمن القُبل ترمز لأمر إيجابي وأنها تجدها جميلة، كما توجّهت برسالة إلى من أزعجتهم بالقول إنه ليس عليهم مشاهدتها، وإنه يمكنهم إعتبار الشخصين الظاهرين فيها متزوجين، مشددة على أنها عنيدة جداً ولا تقبل أن يعارضها أحد.
يُذكر أنه تم في وقت سابق إغلاق معرض لأمين، بسبب جرأة مواضيع اللوحات التي تضمنها.

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