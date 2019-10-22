شاهدوا فنانة لزوج شقيقتها “غلطتك ما تزوجتني أنا”.. والانتقادات اللاذعة تصل إلى السب

أحدثت الفنانة الفلسطينية المقيمة في الكويت سوسن الهارون ضجة كبيرة بسبب ظهورها في مقطع فيديو تحدثت من خلالهعن أزواج شقيقاتها.

وبدت وهي تتناول القهوة مشيرة إلى أن زوج شقيقتها هو من قام بتحضيرها وأنها لذيذة.

وتوجهت إليه بالقول إنه أخطأ حين تزوج الشقيقة ولم يتزوجها.

وعلقت: “غلطتك إنك تزوجت سمرا وما تزوجتني أنا” وأضافت: “عمري يا وليد”.

كما لفتت إلى أنها تحب كل أزواج شقيقاتها وأن هؤلاء يحبونها بدورهم.

وتابعت: “محبوبة محبوبة من الله”.

وأطلق المقطع موجة واسعة من التعليقات التي شملت الكثير من الانتقادات اللاذعة. ومما جاء فيها: “ماشاءالله على قلة الأدب” و”عيب وقلة أدب” و”الكلام تعدى مرحلة العيب والوقاحة” و”شفيها تتكلم كأنه زوجها؟”.