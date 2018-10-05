شاهدوا فنانة مصرية تتحدى الانتقادات وترفض تجميل أنفها رغم اعوجاجه.. إليكم السبب

أدهشت الفنانة المصرية أمينة خليل متابعيها برفضها الخضوع لعملية تجميل لأنفها. ورداً على انتقاد وجه اليها جاء فيه: “ليه مش بتعملي مناخيرك؟ إيه الثقة دي يا شيخة؟”، أشارت إلى أنها اعتادت شكله الحالي.



وكشفت أنها كانت تعتزم إجراء تلك العملية حين كانت في الـ18 من عمرها، إلا أنها سقطت قبل الموعد بـ48 ساعة عن السلم، ما أدى إلى تورم وجهها وظهور البقع الزرقاء عليه، ما منع الطبيب من إجراء الجراحة لها.



يشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع في وقت سابق بسبب نشر صور لها أظهرت تعرضها لإصابة فادحة نتيجة ارتطام وجهها بالأسفلت.

إلا أن المنتج العراقي سيف عريبي أوضح أن الصور التقطت في كواليس فيلمه “122” الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل.

والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد داوود ومحمد لطفي وجيهان خليل. وهو يعد أول فيلم عربي سيعرض بتقنية 4D .