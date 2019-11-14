شاهدوا.. فنان سوري يتبرع بالخبز لـ200 عائلة يومياً

افتتح الفنان السوري الشعبي ​عمر سليمان​ فرناً وقرر ان يقوم بخطوة انسانية مهمة فوزع الخبز بشكل مجاني على 200 عائلة سورية وتركية في ولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا. وحسب الصحف التركية فان سليمان افتتح فرنا في قضاء آقجة قلعة وينتج فيه بشكل يومي حوالي ألفي رغيف خبز، يحرص على توزيعها بنفسه وبشكل مجاني على 200 عائلة تركية وسورية.

وفي حديث لوكالة تركية قال سليمان انه يخصص حوالي ألفي رغيف خبز لتُوزع مجاناً على العائلات المحتاجة صباح كل يوم، اما بقية إنتاج الفرن يُباع بشكل طبيعي، وتابع: أعيش في تركيا منذ 10 أعوام، وأشعر بالإمتنان لوجودي على أراضيها مثل كل السوريين.

وعبر سليمان عن امتنانه للخدمات التي تقدمها الحكومة التركية للاجئين السوريين في مجالي الصحة والتعليم، إضافة إلى المساعدات.