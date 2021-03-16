تفاجأ الجمهور والمتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي من الشبه الكبير بين الفنان اللبناني ​ألكسندر الحاج​ والفنان المصري ​تامر حسني​، حتى ان البعض وصف ألكسندر بـ”توأم تامر الضائع”.

والشكل ليس الوحيد الذي يجمع الطرفين، بل يجمعهما الغناء أيضاً، فألكسندر صاحب صوت جميل للغاية، وطرح العديد من الاغنيات بصوته، وأصبح يتابعه أكثر من 200 ألف شخص على انستغرام، اذ يجمع بين الشكل الجميل المحبب، خصوصا انه مألوف والصوت الجميل.

وفي لفتة سريعة على التعليقات، يتبيّن أن كل من يرى صور الفنان اللبناني، يؤكد على الشبه بينه وبين الفنان المصري تامر حسني.

















