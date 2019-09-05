شاهدوا فنان لبناني يذهل الجميع بمهارته في الملاكمة.. خمنوا من هو!

أحدث الفنان اللبناني جوزيف عطية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ظهوره في مقطع مصور سجل أثناء وجوده في النادي الرياضي.

وأذهل المتابعين بمهارته في ممارسة لعبة الملاكمة وحقق المقطع نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام”.

وتفاعل معه الكثيرون معربين عن إعجابهم بما يتمتع به النجم من طاقة وحيوية. ويشار إلى أن الأخير يحيي منتصف هذا الشهر حفلاً في إطار مهرجان الياسمين في سوريا. ودعا محبيه إلى الحضور من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات.

وكان أحيا قبل ذلك حفلات في مدن حلب وطرطوس واللاذقية وحفلاً على مسرح المدرج الروماني في الأردن.