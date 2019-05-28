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شاهدوا.. فنان مصري يرفض التصريح بعد طرده زوجته وابنته

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ali rabie

شاهدوا.. فنان مصري يرفض التصريح بعد طرده زوجته وابنته

بعد انفصاله عن زوجته ندى محمود رفض الفنان المصري ​علي ربيع​ الذي عرف في برنامج مسرح مصر التحدث عن أمور حياته الخاصة.

قال ربيع في تصريحاته: لا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، هي ملكي وحدي، ولا يحق لأحد التدخل فيها.

كانت ندى محمود قد صرحت أنه طردها مع إبنتهما من المنزل، بعدما طلبت والدته منه ذلك.

واضافت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامة، انا خصيمه اى حد ظلمني انا وبنتي او اثر عليا تأثير سلبي فى حياتي و خربها لي و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.

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