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شاهدوا.. فنان مصري يواصل الغناء وقت الآذان خلال حفله ويثير الغضب

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أشار المتابعون إلى أنه تم تسجيله خلال حفل أقامه النجم المصري حمادة هلال في جامعة المنصورة. ولوحظ أنه لم يتوقف عن الغناء أثناء الآذان.

وهو ما عرضه لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة حيث رأى الكثيرون في هذا التصرف عملاً غير لائق وخرقاً للأصول ونذير شؤم.

ونشر الفنان على حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة له من الحفل مع التعليق: “كل الحب والتقدير لجمهوري المحترم الراقي في المنصورة بشكل عام وبشكل خاص طلاب جامعه المنصورة والعاملين على الحفلة لاستقبالهم الجميل. رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار إلا أنهم انتظروني واستقبلوني بحب”.

ويشار إلى أنه قدم خلال الحفل الذي أحياه في الملعب الخاص بالجامعة مجموعة من أشهر أغنياته.

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