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شاهدوا.. فيديو طريف يجمع راشد الماجد وماجد المهندس بوصلة رقص

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي ​راشد الماجد​ خلال تحضيراته في كواليس حفله المنتظر الذي يحفل اسم “ليلة السندباد” وهو يرقص بطريقة طريفة مع الفنان ​ماجد المهندس​.

وعلق المتابعون على العلاقة الوطيدة التي تجمع الفنانان الشهيران والذي ينتظرهما جمهورهما . وسيقدم راشد طربية فريدة وغير مسبوقة حسب المصادر المطلعة على تحضيرات الحفل.
يذكر ان راشد كان قد طرح الشهر الماضي أغنيته الجديدة “باني الإنسان من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكساج جاسم محمد، تسجيل المهندس ماجد صالح، وإيقاعات سمير القطان.

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