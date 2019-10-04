شاهدوا.. فيديو يكشف مغامرة جريئة خاضتها هنا الزاهد في سنغافورة ‏

نشرت هنا الزاهد مقطع فيديو من رحلة شهر العسل التي أمضتها مؤخراً في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي، والتي كشفت من خلالها عن المغامرة الجريئة التي خاضتها.

وقد استعرضت هنا الزاهد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستقرام” رحلتها داخل استوديوهات يونيفرسال العالمية في سنغافورة والتي تحتضن ديكورات حديقة الديناصورات وبها مجسمات شبه واقعية للحيوانات المفترسة المنقرضة، مما أصاب النجمة المصرية الحسناء بحالة من الخوف عندما واجهت بمفردها أحد هؤلاء الوحوش المفزعة.

وظهرت هنا الزاهد داخل المقطع وهي تحاول مقاومة خوفها والوقوف بثبات بغرض التقاط صورة مع الديناصور، لكن خوفها غلبها في النهاية لأنها لم تستطع الوقوف بثقة، حيث علقت على المقطع بقولها: “عندما تفشل في التقاط صورة لأنك تخشى إدارة ظهرك لهذا المخلوق”.

ويبدو أن النجمة المصرية قد استغلت حسابها على “انستقرام” لكي تطمئن جمهورها على تحسن حالتها الصحية من خلال بعض المنشورات من رحلتها في سنغافورة، وذلك بعد أن عانت من آلام حادة في المرارة تم احتجازها بسببها لبضعة أيام في المستشفى قبل أن يسمح لها الأطباء بالعودة للقاهرة، حيث قرروا إخضاعها لجراحة لإزالة المرارة خلال شهر من الآن.

