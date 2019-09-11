شاهدوا فيفي عبده تعتذر لجمهورها.. وتوجه رسالة للطلاب فى أول يوم دراسة

نشرت الفنانة فيفي عبده، صباح اليوم، عبر حسابها الخاص بموقع “انستجرام” فيديو جديد لها، لتعتذر لجمهورها بسبب انشغالها عنهم في الفترة الأخيرة بسبب تواجدها في الساحل الشمالي.

ووجهت عبده رسالة خاصة للطلاب في أول يوم دراسة، وذلك بعد عودتها من الساحل الشمالي، وقالت في الفيديو: “وحشتوني قوي وبقالي كتير مبطلعش لايف عشان كنت في الساحل الشمالي ورجعت انشغلت بحضر لكم كذا حاجة ان شاء الله تعجبكم، والناس اللي راحوا المدارس النهاردة بقولهم ربنا معاكم ويارب يبقى موسم كويس وبتمنالكم الخير والسعادة”.

ووجهت رسالة لأولياء الأمور، بمناسبة بداية العام الدرسي الجديد، متمنية التوفيق للجميع والنجاح.

ووعدت فيفي عبده، الجمهور، بتواجدها معهم بشكل يومي، خلال الفترة المقبل.

وعلقت فيفي عبده، على الصورة قائلة: “‏يا صباح الفل والياسمين من مصر أم الدنيا وحشتوني اوي وبحبك اوي بقول لك ايوه ويشك ‏أنا مش هغشك أنا بس ابوسك في والشك”.