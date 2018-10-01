شاهدوا في إطلالة غريبة.. كيم كاردشيان بفستان كامل مصنوع من “الدولارات”

في إطلالة غريبة ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان Kim Kardashian ، وهي تلبس فستاناً مصنوع كله من الدولارات خلال حفل ميلاد إحدى صديقاتها .



وبررت ” كاردشيان ” إطلالتها الغريبة بقولها: ” ماذا بإمكانك أن ترتدي في حفل لصديقتك، التي باعت حصتها في الشركة بمبلغ 2 بليون دولار؟ ” .

وظهرت كارديشيان في حفل ميلاد إحدى صديقاتها، مرتدية معطفًا مغطًى بالكامل بالدولارات، و” بوت ” طويل، بكلفة إجمالية تصل حوالي ألفي دولار، قالت إنها موضة ليست جديدة، فهي تصميم قديم لجيرمي سكوت يعود إلى عام 2001.



بالإضافة إلى معطف وبوت الدولارات، وحقيبة يد صغيرة عليها إشارة الدولار، اختارت كيم تسريحة ذيل الحصان، مع أحمر شفاه ميتالك وماكياج عيون نحاسية، وفوقها كلها نظارة سوداء من تصاميم عقد تسعينات القرن الماضي.

يشار إلى أن ثروة كارداشيان لا تزيد على 350 مليون دولار، حسب تقديرات مجلة ” كوزموبوليتان ” .