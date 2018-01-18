شاهدوا في فيديو نادر -كيف كاظم الساهر يجوّد القرآن بطريقة مميزة!! فن

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر في بداياته. وقد ظهر في مشهد تمثيلي وهو يؤدي دور المدرس في أحد الفصول المدرسية.

وطلب إلى تلامذته أن يجود أحدهم القرآن، إلا أن أياً منهم لم يفعل ذلك، فقرر قراءة سورة “النصر” تجويداً بصوته.

وأثار كاظم إعجاب المتابعين بطريقة تجويده المنمقة، حيث حقق الفيديو عدداً كبيراً جداً من المشاهدات.

يشار إلى أن الفنان العراقي كشف السبب الذي دفعه إلى المشاركة في الموسم الثاني من The Voice Kids بعد أخذه قرار الانسحاب، حيث قال: “حين غنّيت أغنية «ما لي خلق» مع الأطفال، وقدمت المساعدة لأعضاء فريقي في الموسم الأول، ونال كل مشترك فرصته، وحاولت أن أسعدهم جميعاً، وبعد أن تلقيت الدعم من بعض الأصدقاء وفريق MBC، كل هذه العوامل شجّعتني على العودة عن قرار الانسحاب من البرنامج”.