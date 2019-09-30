شاهدوا.. قرش كاد أن يقتل أحمد سعد

لم يتوقع الفنان المصري ​أحمد سعد​ أن المغامرة التي خاضعها كادت أن تودي بحياته.

وفي التفاصيل فقد خاض سعد تجربة الغطس، لكن تفاجأ بظهور سمكة قرش تمر بجواره، وكاد أن تقتله لكنه بقي واقفاً مكانه دون أن يتحرك كي لا تهاجمه.

سعد نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من المغامرة التي خاضها، وعلق على الفيديو بالتالي: “تجربة جميلة وجديدة عليا قوي الحمد لله عدت على خير”.

يذكر ان أحمد سعد كان طرح أحدث أغنياته المصورة بعنوان “يا مدلع”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وكليب العمل من إخراج إيديسون أبا كارديس.