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شاهدوا كاردي بي تهجم على عاملتين في ناد للتعري.. والسبب زوجها

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Cardi B Laughs After Turning Herself In To Police Over Strip Club Attack

سلَّمت النجمة ​كاردي بي​ نفسها إلى الشرطة على إثر شجار عنيف، وقع في نادٍ للتعري في ​نيويورك​، حيث إدَّعت عاملتين تدعيان “جايد” و”بادي” أن كاردي بي ورجالها ألحقا بهما إصابات بالغة، بعد ضربهما وإلقاء الزجاجات والكراسي عليهما.

ووقع الشجار بينهن، بعدما إتهمت كاردي بي إحدى الفتاتين بإقامة علاقة مع زوجها ​أوف سيت​، فقد خطَّطت للهجوم سابقاً، لكن البعض زعم أن الأمر وقع مصادفةً من دون تخطيط مسبق، بعدما سكبت إحداى السيدتين مشروب عليها أثناء تقديمه لها.

وصرحت الفتاتين أن كاردي بي سبق لها أن هددتهما بإيذائهما فى شهر حزيران/يوينو الماضي، عندما قابلتهم في أحد الفنادق، مُتهمةً إياهما بإقامة علاقة مع زوجها.

وأفادت تقارير بأن كاردي بي تواجه تهمة تعريض الآخرين للخطر، والقيام بالأفعال المتهورة والسلوك غير المنضبط، لكن لن يتم حجزها في قسم الشرطة لأنها قامت بتسليم نفسها.

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