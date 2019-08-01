شاهدوا.. كاريس بشار تعلن عودتها بطريقة عفوية و توجه رسالة لـ “الهاكر”

بعد أن تعرّض حساب الممثلة السورية كاريس بشار عبر انستغرام للتهكير في منتصف شهر نيسان الفائت، أنشأت حسابا جديدا لها، ووضع فريق عملها المحتوى كاملا بداخله.

وبطريقة عفوية أعلنت بشار عن ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها وجهت فيه رسالة لـ “الهاكر” بأنها عادت، معلنة عن اسم صفحتها الرسمية الخاصة

