شاهدوا.. كندة حنا بردّ ناري على منتقدي فستانها والساخرين من وقوعها

تحدثت النجمة السورية كندة حنّا للمرة الولى عن التعليقات التي تلت سقوطها خلال فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

وأكدت النجمة انها لا تقرأ التعليقات السيئة والانتقادات الساخرة التي رافقت وقوعها، لافتة الى ان هناك العديد من التعليقات التي تمنت لي السلامة وشعرت بالحزن عليها.

وأشارت الى أن الفستان علق بـ”تول” الفستان، لافتة الى أنها “تفركشت وحمدلله ما صارلي شي والحياة جميلة”.



وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها ردت بكل ثقة: “أنا من يكرر إذا كان ملائم او غير ذلك، ويحق لأي كان ان لا يعجبه فستاني لان الدنيا اذواق”.

ووقعت حنّا بفستان منفوش باللون الوردي الخفيف، بلا أكمام، من تصميم اللبناني صادق ماجد، وتميز بقصة الصدر المكشوف.