شاهدوا.. كيف أحيا عمرو دياب حفل زفاف محمد فؤاد!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يظهر احياء الفنان المصري ​عمرو دياب​ حفل زفاف الفنان المصري ​محمد فؤاد​.

ويظهر الفيديو الذي عرض سابقا في برنامج “ليلة العمر” حديث دياب عن فؤاد خلال حفل الزفاف قائلا: “محمد فؤاد بالنسبة لي يمكن اللي محدش يعرفه أن هو مش عاوز أقول أقرب وأحب ونتيجة العشرة وأننا طلعنا مع بعض في سن واحد وابتدينا مع بعض وهو أنا بعتبره توأمي أو أخويا، وفعلا محمد مفيش مناسبة ليا أنا مجاليش فيها، وأنا النهاردة كأني فرحي والله العظيم مش هزار”.