شاهدوا كيف بدت حلا شيحة في أحدث ظهور لـها !

بعد أن عمدت إلى حذف كل صورها عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي أتت بعد قرار خلعها للحجاب وإعلان عودتها للتمثيل مما أثار الجدل حول رجوعها عن هذا القرار.

يبدو أن الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ لاتزال مصرّة على عدم نشر صورها عبر صفحتها الخاصة وإعتماد الظهور من خلال بعض الأشخاص التى تتعامل معهم.

هذا كان واضحاً من خلال إطلالتها الأخيرة ضمن صور نشرتهم خبيرة التجميل والمكياج دينا صبري التي نشرت صور مع حلا شيحة عبر حسابها.

وبدت شيحة بإطلالة ناعمة من دون حجاب وهو ما يؤكد قرارها بخلعه بعد أن عادت وأثارت التساؤلات بنشرها صور لعائلتها من كندا دون أن تظهر هي معهم ولكنها عادت وحذفتهم.