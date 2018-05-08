شاهدوا.. كيف تحدثت غادة عادل باللهجة السورية مع كندة علوش!

قامت الممثلة المصرية مقدمة برامج “تع اشرب شاي” غادة عادل بطرح أسئلة باللهجة السورية على ضيفتها الممثلة السورية ​كندة علوش​ في نهاية المقابلة وذلك تنفيذاً لرغبة علوش.

عادل قامت بالتحد حيث سألت كندة علوش باللهجة السورية: “كندة شو أكتر عيب عم تعاني منه من الشهرة، وشو الاشاعات اللي عم تعاني منها، هيك يعني، احكيلي شوي”.



فردت علوش باللهجة السورية حيث قالت: “انا شخصيا ككندة ما بحب الشهرة، بحب التمثيل وبستمتع بالتمثيل وبتجسيد الشخصيات، انا شخص عشوائي بخرج من دون ماكياج وممكن التقي بمعجبين بدون يتصوروا معي، هي الاشياء والشائعات غير ممتعة، وانا ما بعشق الأضواء”.