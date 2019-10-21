شاهدوا كيف تفاعل ​سعد رمضان مع المتظاهرين في بيروت!

حرص الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ على المشاركة في التظاهرات الشعبية السائدة في لبنان وتفاعل بطريقته الخاصة مع المتظاهرين.



ونجح رمضان في إحداث ضجة كبيرة بين المتظاهرين، حيث جلس بينهم وهو يغني أغنيته “شو محسودين” وحول بعض كلماتها لتصبح أغنية وطنية قائلاً: “شو محسودين إنت وأنا ..شو محسودين. علمنا الناس كيف بيكونو المتظاهرين بنقط حب وسعادة وإحساس فصارو يقولو عنا مجانين”.

ونشر أيضاً العديد من الصور عبر صفحته على تطبيق “انستغرام” وكان في غاية الحماس وهو يحمل العلم اللبناني ويحاول منع الناس من إحراق الدواليب وحثهم على الاعتراض بطريقة سلمية ومن دون إزعاج للآخرين.